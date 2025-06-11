شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند رشاد: جماعة الإخوان تستخدم الشائعات كسلاح لهدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تمارس أخطر أسلحتها فى معركتها ضد الدولة المصرية، ألا وهو سلاح الشائعات، الذى يستهدف زعزعة استقرار الوطن وبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وقالت رشاد، إن هذه الجماعة المارقة تعتمد على ترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات مشبوهة، فى محاولة يائسة لضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبث الإحباط والتشكيك فى جهود التنمية والإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.



وشددت على أن ما تفعله الجماعة يأتى فى إطار حرب الجيل الرابع، التى لم تعد تُخاض بالسلاح فقط، بل بالعقول والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أن مصر باتت أكثر وعيًا بهذه الأساليب الخبيثة، ولديها أدواتها القوية للتصدى لها، من خلال إعلام وطنى مسؤول يواجه الكذب بالحقيقة، ويكشف زيف الحملات المغرضة أولًا بأول.

وأضافت النائبة هند رشاد أن الدولة المصرية لا تقف مكتوفة الأيدى، بل تتحرك بكل حسم وقوة، سواء عبر الردع القانونى لمروّجى الشائعات أو من خلال تعزيز وعى المواطن، الذى أصبح هو خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب النفسية الشرسة.



واختتمت النائبة تصريحها برسالة واضحة: "نثق فى وعى المصريين.. ونعلم أن الشعب الذى أسقط حكم الجماعة لن يسمح بتمرير أكاذيبها مهما اختلفت الأساليب".