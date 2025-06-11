شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابى: أكاذيب الإخوان لن تنال من وعى المصريين ودعمهم للدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة يائسة للنيل من استقرار الدولة المصرية وزعزعة ثقة المواطنين فى مؤسساتها، مشددًا على أن هذه المحاولات مصيرها الفشل بسبب وعى الشعب المصرى ودعمه الكامل للقيادة السياسية.

وأوضح الشهابى، أن ما تروج له الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان من شائعات حول الاقتصاد المصرى، والوضع الأمنى، وأداء الحكومة، هو جزء من مخطط خبيث تقوده الجماعة من الخارج، مدعومًا بمنصات مشبوهة ومواقع ممولة، تستهدف بث الإحباط فى نفوس المصريين وتشويه إنجازات الدولة.

وأشار إلى أن الجماعة فقدت تأثيرها داخل المجتمع المصرى منذ ثورة 30 يونيو، بعد أن لفظها الشعب بسبب خيانتها واستخدامها العنف والإرهاب ضد مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المصريين باتوا أكثر وعيًا بخطورة الحرب الإعلامية التى تشنها هذه الجماعة ومن يقف وراءها.

وأضاف الشهابى، أن الرد الحقيقى على تلك الأكاذيب يتمثل فى استمرار الدولة فى مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع، داعيًا إلى ضرورة التصدى لتلك الشائعات عبر وسائل الإعلام الوطنية والسوشيال ميديا، وتوضيح الحقائق أولًا بأول.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ماضية فى طريقها بقوة، ولن تتأثر بمحاولات التشويش، لأن الشعب يثق فى قيادته ويعلم أن الدولة تحارب على أكثر من جبهة من أجل مستقبله.