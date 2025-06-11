شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: جماعة الإخوان تستغل الفضاء الإلكترونى لنشر الأكاذيب والشائعات المغرضة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل مخططها الخبيث لزعزعة الاستقرار الداخلى من خلال بث الشائعات الممنهجة وتزييف الوعى العام عبر المنصات الإلكترونية.

وأكدت عطوة، أن هذه الجماعة، التى لفظها الشعب المصرى منذ ثورة 30 يونيو، لا تزال تعمل فى الخفاء وتستغل الفضاء الإلكترونى لتضليل المواطنين ونشر الفوضى المعنوية، مشيرة إلى أن كل ما تروج له من أكاذيب يستهدف النَيل من مؤسسات الدولة وزرع بذور الفتنة بين المواطنين.

وأضافت: "نحن فى مرحلة بناء وتنمية تتطلب اصطفافًا وطنيًا قويًا، ولن نسمح لتلك الجماعات المارقة بإرباك المشهد الوطنى أو التأثير على ثقة المواطنين فى قيادتهم ومؤسساتهم".

وشددت النائبة على أهمية رفع الوعى المجتمعى بخطورة الشائعات، داعية المواطنين إلى تحرّى الدقة وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى دون مصدر موثوق، مؤكدة أن مؤسسات الدولة تملك قنوات رسمية لعرض الحقائق بكل شفافية.

وختمت عطوة تصريحها بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون فى مواجهة أى تهديد يمس الأمن القومى، وأن الشعب المصرى يقف اليوم أكثر وعيًا وصلابة فى مواجهة تلك الجماعات الظلامية.