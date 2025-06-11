شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الوعى: ندعم الشباب فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس حزب الوعي، والسكرتير العام التنفيذي للحزب، إن الحزب سيكثف من استعداده للاستحقاقات الانتخابية القادمة خلال الفترة الجارية، حيث تم تشكيل لجنة الانتخابات من خلال الهيئة العليا للحزب، لتلقي طلبات المرشحين والعمل على إدارة العملية الانتخابية، ودعم المرشحين.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة ويحرص على الدفع بمرشحين شباب والتنافس على المقاعد الفردية، إذ سيتم خوض انتخابات مجلس الشيوخ والنواب على ما يقرب من 60٪ من مقاعد الدوائر الفردية، مع مراعاة التمثيل الأكبر للشباب، مشيرا إلى أن رؤية الحزب تسعى لتمكين الشباب بأعلى نسبة من المرشحين في الانتخابات القادمة.

وأضاف عبد المجيد، أنه خلال الفترة الحالية يعكف الحزب على استكمال الهيكل التنظيمي له واستكمال لجان الحزب فى المحافظات والوصول إلى رجل الشارع فى كل مكان، موضحا أن الحزب افتتح عدد من اللجان له فى محافظات بني سويف، والشرقية، والغربية، والفيوم، وبورسعيد، ويستكمل للوصول إلى لـ 26 محافظة في الأيام المقبلة، موضحا أنه خلال جولات الحزب فى المحافظات استعرض عدد من القضايا التى تمس المواطن، وتم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية فى المحافظات المختلفة.