رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية سويسرا جهود وقف الحرب على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه اليوم، مع وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس، جهود وقف الحرب على غزة، وتنسيق المواقف؛ لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال يونيو الجاري في نيويورك.

وشدد مصطفى، خلال اللقاء، على ضرورة فتح المعابر مع غزة، مع الاعتماد على المؤسسات الدولية مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في جهود الإغاثة، معربًا عن أمله في أن يسفر مؤتمر نيويورك عن خطوات عملية؛ للحفاظ على حل الدولتين، وزيادة الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها اقتصاديًا.

من جهته، أكّد وزير خارجية سويسرا على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة خصوصًا في ظل خطورة الوضع الإنساني الكارثي، ودعم جهود وقف إطلاق النار، وإطلاق خارطة طريق لتحقيق السلام ضمن رؤية حل الدولتين.

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