وزير الدفاع الإيراني: سنضرب القواعد الأميركية إذا اندلع صراع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وبعد تلميحات أميركية بوضع خطط في حال فشلت المفاوضات، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، إن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع.

وأضاف نصير زاده في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء “بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المفاوضات ثمارها، لكن إذا فرض الصراع فنستهدف جميع القواعد الأميركية بقوة في المنطقة”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما أضاف أن طهران اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا برأس حربي يزن طنين.

إلى ذلك، شدد على أن بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية.

“أكثر عدوانية”

أتى ذلك، بعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة إلى الخيار العسكري في التعامل مع إيران رغم تأكيده أنه يفضل التفاوض. وأشار أمس إلى أن “طهران أصبحت أكثر عدوانية” في المحادثات.

كما جاء قبل أيام من الجولة السادسة من المفاوضات التي قد تعقد، الأحد المقبل، في سلطنة عمان، وفق ما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

علماً أن ترامب كان ذكر سابقا أنها ستعقد غداً الخميس.

في حين من المتوقع أن تقدم إيران مقترحاً مضاداً لعرض أميركي سابق قدم عبر الوسيط العماني قبل أكثر من أسبوع.

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