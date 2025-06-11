القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تدعو السعوديين للالتزام بحظر التجول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أهابت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة لوس أنجلوس بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة بضرورة الالتزام بما صدر عن السلطات المحلية بشأن حظر التجول المفروض اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك في منطقة وسط المدينة.

وأكدت القنصلية في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الأمنية التي اتخذتها الجهات المحلية، مشددة على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة والامتناع عن التواجد في المنطقة خلال فترة الحظر.

كما ؤ حرصاً على سلامتهم الشخصية وتفادياً لأي مخاطر محتملة.

وفي حال حدوث أي طارئ، أكدت القنصلية استعدادها لتقديم الدعم اللازم من خلال التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين عبر الرقم المخصص، متمنية للجميع الأمن والسلامة.

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