البستاني: إدراج لبنان على القائمة الرمادية تطور سلبي ولا نزال نضيع الوقت والفرص

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أشار النائب فريد البستاني، تعليقاً على ادراج لبنان على القائمة المالية الرمادية، الى أن "ادراج الاتحاد الأوروبي لبنان على القائمة المالية الرماديّة تطوّر سلبي وخطير جدّاً على الاقتصاد اللبناني وخاصة ان سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الاموال".
وأوضح البستاني، أن "بكلام آخر ، الموضوع متعلّق بإقتصاد (الكاش) المتّبع في لبنان منذ سنة ٢٠١٩"، لافتاً الى أن "الحل موجود وهو يتألف من التالي: اعادة هيكلة المصارف وبالتالي اعادة الثقة الى القطاع المالي والمصرفي ، وهذه الثقة لن تعود الا من خلال وضع آلية محددة وواضحة وصريحة لحفظ وإعادة اموال المودعين، وإجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد على أنه "يجب على الحكومة الإسراع بوضع خطتها للنهوض الاقتصادي التي تشمل هيكلة المصارف وإعادة اموال المودعين"، مشيراً الى أنه "لا مجال للتسويف من قبل كل الجهات بعد اليوم".
وأضاف "كنت قد تقدمت بخطة متكاملة الى مجلس النواب منذ اكثر من ثلاثة أشهر ولم تعرض بعد للدراسة"، مؤكداً أن "العمل الجدي يجب ان يبدأ، كفى تضييع للوقت، لبنان يحتضر".
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