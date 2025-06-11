الحجار زار المديريّة العامّة لقوى الأمن مهنئا بعيد المؤسسة: المرحلة المقبلة تتطلب تفعيلا للخطة الأمنية

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال زيارته صباح اليوم إلى المديريّة العامّة ل​قوى الأمن الداخلي​ – ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري في الأشرفيّة، مهنئا بعيد المؤسسة "دعمه الكامل لمؤسسة قوى الأمن الداخلي"، مشددًا على أهمية تطويرها وتفعيل خططها الأمنية.

وتابع :"أحببت أن أكون اليوم في هذه المؤسسة لمعايدة اللواء عبدالله وجميع الضباط والعناصر. أنا أنتمي إلى قوى الأمن الداخلي وأفتخر أنني تخرجت منها. لم تتوانَ هذه المؤسسة يومًا عن خدمة المواطنين وحماية الأمن، وأشدد على ضرورة تطويرها وتحسين أوضاع عناصرها، لتستمر في دورها الوطني المهم".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير للجميع. سنفعل الخطة الأمنية التي باشرت بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة ومخالفات السير، حرصًا على السلامة العامة وراحة المواطنين".

بدوره، رحّب المدير العام لقوى الامن الداخلي، اللواء رائد عبدالله بالوزير الحجار في "بيته"، وشكره باسمه وباسم مجلس القيادة وكل ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي على دعمه الدائم. وأشار إلى أنّ المؤسسة قامت بواجبها الوطني في الاستحقاقات الأخيرة، لا سيما الانتخابات البلدية والاختيارية، وتستعد الآن لموسم الاصطياف بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية لضمان أمن السائحين والمواطنين.