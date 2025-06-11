باسيل استقبل لودريان وبحث معه المستجدات المحلية والإقليمية

إستقبل رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب جبران باسيل، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي في لبنان إيرفيه ماغرو والسيد رومان كالفاري وماري فافريل بحضور النائبة ندى البساتني. تداول المجتمعون بآخر المستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة.

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