مخاتير بعلبك الهرمل الجدد يؤدون قسم اليمين في قصر العدل لمباشرة مهامهم

أقسمت الدفعة الثانية من مخاتير محافظة بعلبك الهرمل الفائزين في الانتخابات الاختيارية للعام 2025، ممن تخلّفوا عن القسم في المرحلة الأولى نتيجة عدم تبليغهم من قبل مخافر قوى الأمن الداخلي، يمين الطاعة والولاء للجمهورية اللبنانية، أمام القاضي المنفرد المدني في بعلبك جورج حنا، في قصر العدل.

وجاء القسم انسجامًا مع المواد 12 و13 و14 و15 من قانون البلديات والمخاتير، تمهيدًا لمباشرة مهامهم الرسمية في خدمة المواطنين والعمل بالقانون.