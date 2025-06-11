ميقاتي: على حزب الله بذل المزيد من الجهود لتنقية بيئته لئلا يكون جزءاً ممن يشاركون في مخطط الإطاحة باليونيفيل

أشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الى انه "إزاء تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل، بالتزامن مع الكشف عن المزيد من المتعاملين مع العدو الاسرائيلي، يتوجب على حزب الله بذل المزيد من الجهود لتنقية بيئته، لئلا يكون جزءاً ممن يشاركون في مخطط الإطاحة باليونيفيل أو تقويض دورها".
وأضاف: "إنَّ وجود اليونيفيل في الجنوب، يشكل استمراراً للرعاية الدولية للبنان، أما الخطر الأكبر فهو اعتبار البعض أن التخلي عن اليونيفيل إنجاز، لأنَّ ذلك سيدخل لبنان في مرحلة لا تحمد عقباها على صعيد الشرعية الدولية والواقع الميداني".
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