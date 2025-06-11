رئيس بلدية زحلة استقبل وفدًا من "مواطنون متحدون" وبحث معه قضايا المدينة وتعزيز التعاون

استقبل رئيس بلدية زحلة سليم غزالة وفدًا من مجموعة "مواطنون متحدون"، حيث عُقد لقاء بنّاء جرى خلاله بحث قضايا محورية تهم أبناء المدينة، أبرزها تعزيز الشفافية، تحسين الخدمات العامة، وتفعيل دور المواطن في اتخاذ القرار المحلي.

وتناول اللقاء أيضًا أهمية اعتماد مفهوم "البلدية الذكية" والتحول الرقمي في تطوير الأداء الإداري والخدماتي، إلى جانب مناقشة اللامركزية الإدارية والمالية كأداة أساسية لتمكين البلديات من القيام بدورها بشكل أكثر فاعلية واستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر مع مجموعات المجتمع المدني، بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها.

من جهته، شكر غزالة مجموعة "مواطنون متحدون" على زيارتهم، مثنيًا على حرصهم على الحوار والمشاركة، ومؤكدًا أن تقدم زحلة يتحقق بالتعاون والانفتاح.