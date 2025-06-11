الخطيب دعا الجنوبين الى التعاطي بايجابية مع اليونيفيل: ما يحصل من اشكالات لا يخدم القضية الوطنية

دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، "أهلنا في الجنوب الى التعاطي بإيجابية مع قوات الطوارئ الدولية، التزاما بالمثل الاخلاقية النابعة من تراثنا الوطني والاسلامي".
واعتبر ان "ما يحصل من اشكالات بين هذه القوات والمواطنين لا يخدم القضية الوطنية ولا تحرير الارض ولا وقف العدوان الإسرائيلي، بل يستغله هذا العدو وبعض الداخل للنيل من المقاومة ومن اهدافنا النبيلة".
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