شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يستعد للمنافسة بقوة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف حزب حماة الوطن، على اختيار المرشحين المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية.

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة التي يشهدها الحزب، لمواصلة دوره السياسي الذي بدأه قبل سنوات، واستطاع خلاله أن يكون فاعلا على الساحة السياسية.

تأتي منافسة الحزب القوية في الانتخابات المقبلة، انطلاقا من قواعده الجماهيرية في كل ربوع مصر، والتي ظهرت من خلال دوره المجتمعي الكبير، عبر العديد من الفعاليات التي شارك فيها ملايين المصريين، وبحضور كافة الرموز والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية على مستوى الجمهورية.

ويستهدف حزب حماة الوطن، الحصول على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ، باعتباره من أهم الأحزاب السياسية المصرية، والتي استطاعت خلال الفترة الماضية أن يكون لها دورا محوريا في جميع الملفات، والمشاركة بفاعلية في العديد من الأحداث السياسية.

ويضع الحزب، خطة متكاملة للمنافسة بقوة في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية، أو القائمة، لتحقيق المستهدف بالحصول على نسبة كبيرة من المقاعد لصالح مرشحي حماة الوطن.

ويضع حماة الوطن، عددا من الضوابط والقواعد والشروط الأساسية في اختيار من سيتم الدفع بهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب، على مستوى الدوائر الانتخابية، وفي ضوء التعديلات الأخيرة بقانون مجلس الشيوخ، والذي كان الحزب طرفا أساسيا في اقتراحها.

ويسعى الحزب لاستكمال دوره السياسي في المجالس النيابية المنتخبة، والتي استطاع خلال الفترة الماضية أن يبرز دوره من خلال أعضائه في التفاعل مع كافة القضايا، وعلى جميع المستويات الرقابية والتشريعية، فضلا عن الجهود المجتمعية والفعاليات الجماهيرية منذ سنوات.