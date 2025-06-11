الناشط البرازيلي تياجو أفيلا يبدأ إضرابًا عن الطعام والماء احتجاجًا على اعتقاله بعد اعتراض سفينة “مادلين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن مركز “عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الناشط البرازيلي تياجو أفيلا، الذي كان على متن السفينة “مادلين”، شرع في الإضراب عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.

واعتقلت إسرائيل 12 ناشطًا من سفينة “مادلين” أثناء توجهها لغزة، ورحّلت 4 منهم، في حين نُقل 8 إلى سجن “جفعون” بعد رفضهم التوقيع على أوامر الترحيل.

وسفينة “مادلين”، التابعة لتحالف أسطول الحرية، هي سفينة مدنية كانت محملة بالمساعدات الإنسانية ومتطوعين دوليين للدفاع عن حقوق الإنسان، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي وصف بأنه غير قانوني وإبادي.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن ثمانية من النشطاء الذين كانوا على متن سفينة “مادلين” رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل الطوعي، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار باحتجازهم تمهيدًا لترحيلهم قسريًا في وقت لاحق.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وكالة الأنباء السويدية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت عن الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، وجرى ترحيلها من إسرائيل. وأشارت الوكالة إلى أن ثونبرج غادرت البلاد على متن طائرة متجهة إلى السويد، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت، الأحد الماضي، سفينة “مادلين” أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غزة، حيث كانت تقل ناشطين دوليين من بينهم ثونبرج، في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على غزة.

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