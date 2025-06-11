مجلس حقوق الإنسان يجتمع في دورته الـ59 بجنيف (16 يونيو–9 يوليو 2025)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته التاسعة والخمسين في جنيف في الفترة من 16 يونيو الجاري وحتى 9 يوليو القادم.

وتناقش الدورة، الأوضاع في عدد من البلدان التي تستدعي الاهتمام، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسودان وميانمار، وسوريا، وأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وشبه جزيرة القرم.

كما تستعرض الدورة قضايا العنف ضد المرأة، والتضامن الدولي، والشركات عابرة القومية وحقوق الإنسان، إضافة إلى حوارات تفاعلية مع المقررين الأمميين المعنيين بقضايا مثل منع الإبادة الجماعية، والآثار السلبية لتغير المناخ، والإتجار بالبشر.

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