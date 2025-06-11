قبلان: مطلوب حماية الجنوب وقوات "اليونيفيل" من لعبة مجهولة المصدر

ذكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، "لأن البلد يقع فوق صفيح إقليمي أشبه بسايكس بيكو جديد، ولأن اللعبة الدولية تتعامل مع لبنان كمحرقة إقليمية ووظيفة تطبيعية خارج سياق الهوية التاريخية للبلد، فإن ضمانة البلد تبدأ وتنتهي بثوابت ال​سياسة​ الداخلية كأساس مرجعي للكيان اللبناني".

ولفت في بيان، الى ان "العين على السيادة الأمنية بكل لوازمها، والدولة بكل ثقلها مطالبة بأجوبة أمنية من نوع ثقيل، والرهان هنا على الجهات الرسمية والسياسية يساوي الرهان على أصل وجود لبنان وضرورة حمايته وشرعية لبنان مصدرها الداخل لا الخارج، وكل ما يجري من تجاوزات وغزوات إعلامية وتسريبات دولية له ارتباط وثيق بغرفة عمليات تريد لبنان فريسة مشاريع دولية تتعارض مع أصل مصالح البلد".

واشار قبلان الى أن "الجنوب اللبناني ملتهب وواقع الأرض يخضع يوميا لاختبارات خطيرة جدا، ولا مصلحة لليونيفيل بخسارة ثقة أهل الجنوب، كما أن إلغاء الجيش من مهمة قوات ​اليونيفيل​ كارثة سيادية ولا قيمة للبنان بلا سيادته الأمنية، واليونيفيل قوة حماية ودعم خارج سياق أي انتداب أمني، وهي لا تريد هذا الوصف الإنتدابي وليس بمقدورها ذلك، وضرورة "اليونيفيل" التي نتمسك بها مصدرها السيادة الوطنية لا التعارض معها، ولا سيادة وطنية أمنية بلا القوى السيادية الداخلية وعلى رأسها الجيش".

واضاف، ان "الشارع الجنوبي أكبر من التوظيفات السياسية والجيش اللبناني معني بضمان المصالح السيادية سيما مصالح أهل الجنوب الوطنية، ومطلوب حماية الجنوب وقوات "اليونيفيل" من لعبة مجهولة المصدر".