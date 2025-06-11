الرئيس عون تسلم دعوة رسمية لزيارة بيلاروسيا واطلع على أوضاع وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان من مرقص

تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون من نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich رسالة من رئيس بيلاروسيا Alexander Lukashenko، تضمنت دعوة رسمية لزيارة بلاده، وتأكيد الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين. وقد شكر الرئيس عون نظيره البيلاروسي على هبة سيارات الإسعاف التي تسلّمها ​لبنان​ أمس.

واستقبل الرئيس عون وزير الإعلام بول مرقص وعرض معه أوضاع الوزارة وتلفزيون لبنان، إضافة إلى مسار مشروع قانون الإعلام الجديد الموجود في لجنة الإدارة والعدل النيابية. كما أعلمه بمشاركته في اجتماعات مؤتمر وزراء الإعلام العرب المقرّر انعقاده في بغداد.

وتداول رئيس الجمهورية مع نائب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسّق المقيم، ومنسّق الشؤون الإنسانيّة، عمران ريز في عمل المنظمات الدوليّة التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

كما اطلع من المدير العام لأمن الدولة إدكار لاوندس على عمل المديرية في مختلف المحافظات، لا سيما في ما يتصل ب​مكافحة الفساد​