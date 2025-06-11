سلام بحث مع بلاسخارت المستجدات السياسية والأوضاع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وجرى البحث في المستجدات السياسية والأوضاع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

كما استقبل وفداً من بيلاروسيا على رأسه نائب رئيس مجلس الوزراء فيكتور كارانكفيتش الذي اكد أن الزيارة الثانية هذا العام تأتي بتوجيهات من الرئيس البيلاروسي ل​تعزيز العلاقات الثنائية​ والتعاون في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والتعليم، مشيراً إلى وجود أكثر من 600 طالب لبناني في الجامعات البيلاروسية. وأعلن عن تسليم عدد من سيارات الإسعاف كهبة من بيلاروسيا، وبحث الجانبان إمكانية توريد معدات طبية وأدوية وتفعيل اللجنة المشتركة بين الحكومتين.

كذلك التقى سلام نائبة المدير التنفيذي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" لما الفقيه، والباحث رمزي قيس، حيث جرى التأكيد على ضرورة ​العدالة لضحايا جرائم الحرب​، ومنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق، وضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء وتحقيق العدالة في جريمة انفجار المرفأ.

كما استقبل وفداً من شركتي "دليل" و"أجواء" الإماراتيتين، و"غازيل ميدل إيست"، و"CCC"، وبحث معهم تشغيل مطار القليعات وتطوير أنظمة الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي.

والتقى أيضاً رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب.