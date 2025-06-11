سموتريتش: التاريخ لن يغفر لمن سيجر دولة إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب وهذا سيؤدي إلى خسارتنا

حذّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من مخاطر الدعوات إلى إجراء ​انتخابات​ خلال الحرب، معتبرًا أن ذلك يشكل خطرًا على مستقبل إسرائيل ويمثّل "عدم مسؤولية وطنية".

وقال سموتريتش إنّ التاريخ لن يغفر لمن يجرّ إسرائيل إلى انتخابات في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنّ الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، في ظل الضغوط الدولية والداخلية الناتجة عن وضع جنود الاحتياط وتأثير الحرب على الاقتصاد.

وأكد سموتريتش أهمية الحفاظ على حكومة اليمين الحالية وعدم إسقاطها في ظل الظروف الأمنية الراهنة.