حذّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من مخاطر الدعوات إلى إجراء انتخابات خلال الحرب، معتبرًا أن ذلك يشكل خطرًا على مستقبل إسرائيل ويمثّل "عدم مسؤولية وطنية".
وقال سموتريتش إنّ التاريخ لن يغفر لمن يجرّ إسرائيل إلى انتخابات في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنّ الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، في ظل الضغوط الدولية والداخلية الناتجة عن وضع جنود الاحتياط وتأثير الحرب على الاقتصاد.
وأكد سموتريتش أهمية الحفاظ على حكومة اليمين الحالية وعدم إسقاطها في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش: التاريخ لن يغفر لمن سيجر دولة إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب وهذا سيؤدي إلى خسارتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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