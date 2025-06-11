شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على أنّ ممارسة الضغط على روسيا تعتمد بالدرجة الأولى على واشنطن وبقية قادة العالم، معتبرًا أنّ الوقت قد حان لتفعيل الدبلوماسية.
وأشار زيلنسكي إلى أنّ كل هجمة روسية تؤكد ضرورة زيادة الضغط على موسكو، واتخاذ قرارات من شأنها تعقيد الوضع بالنسبة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلنسكي: كل هجمة روسية تؤكد ضرورة ممارسة مزيد من الضغط عليها واتخاذ قرارات تعقد الوضع بالنسبة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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