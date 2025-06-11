زيلنسكي: كل هجمة روسية تؤكد ضرورة ممارسة مزيد من الضغط عليها واتخاذ قرارات تعقد الوضع بالنسبة لها

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على أنّ ممارسة الضغط على روسيا تعتمد بالدرجة الأولى على واشنطن وبقية قادة العالم، معتبرًا أنّ الوقت قد حان لتفعيل الدبلوماسية.

وأشار زيلنسكي إلى أنّ كل هجمة روسية تؤكد ضرورة زيادة الضغط على موسكو، واتخاذ قرارات من شأنها تعقيد الوضع بالنسبة لها.