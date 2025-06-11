عراقجي: مع استئناف المحادثات الأحد بات واضحا بأن اتفاقا يضمن سلمية برنامج إيران النووي أصبح في متناول اليد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، انه مع استئناف المحادثات يوم الأحد، أنّ اتفاقًا يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني بات في متناول اليد.

وأشار عراقجي إلى أنّ موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القائل بأنّ إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية، يتماشى مع العقيدة النووية الإيرانية، ويمكن أن يشكل أساسًا للاتفاق.

كما شدد عراقجي على أنّ أي اتفاق يجب أن يضمن رفع العقوبات واستمرار عمليات التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.