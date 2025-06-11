ثلاثة قتلى على الأقل و10 جرحى في حريق بمجمع بتروكيماويات في ايران

ادى حريق اندلع في مجمع بتروكيماويات في جنوب إيران إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني دون تحديد السبب حتى الآن.
واشار التلفزيون الذي بثّ لقطات مباشرة لدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران "نظرا لحجم الحادث، قد يرتفع عدد القتلى".
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