ترامب: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وأفضل التوصل لاتفاق بدون حرب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أنه لا يزال مصممًا على عدم السماح لطهران بتحقيق هذا الهدف.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أوضح ترامب أن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي بدأت تتراجع، معتبرًا أن الإيرانيين لا يُبدون الحماسة نفسها لإبرام اتفاق، وأضاف: "أعتقد أنهم سيرتكبون خطأ، لكن سنرى".

وأشار ترامب إلى أن "من الأفضل بكثير تجنب الحرب، وبدون أن يموت الناس، لذا من الأفضل أن يتم الأمر بهذه الطريقة".