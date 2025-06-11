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حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

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حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

القاهرة - كتب محمد نسيم - واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر "منى"، وذلك في ثاني أيام التشريق ، قبيل اختتام رحلة الحج لهذا العام.

وبثّت قناة "الإخبارية" مشاهد مباشرة من منشأة الجمرات، أظهرت توافد الحجاج في أجواء تنظيمية محكمة دون تزاحم أو تدافع، وسط أجواء روحانية يسودها الأمن والانسيابية في حركة التفويج.

وأكد قائد قوات أمن الحج، اللواء عبد الله بن محمد القريش، جاهزية القوات لتنفيذ خطة نفرة الحجاج المتعجلين من منى، مشيرًا إلى تعزيز الاستعدادات لإدارة وتنظيم الحشود في منشأتي الجمرات والمسجد الحرام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويقوم الحجاج خلال أيام التشريق برمي 21 حصاة، بواقع سبع حصيات لكل من الجمرات الثلاث: الصغرى، الوسطى، والعقبة الكبرى، مع التكبير عند كل رمية، وذلك اتباعًا لسنة النبي ﷺ.

وتُعد أيام التشريق الثلاثة، التي تلي يوم عيد الأضحى المبارك، من الأوقات التي يمضيها الحجاج في منى، وهي تُعرف أيضًا بـ"الأيام المعدودات"، حيث يُكمل فيها الحجاج نسكهم قبل التوجه إلى ختام الرحلة الإيمانية العظيمة.

المصدر : وكالة وفا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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