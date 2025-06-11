استشهاد 28 فلسطينيًا وسط قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 27 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، وصفت المصادر الطبية الفلسطينية جراح بعضهم بالخطيرة، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف تجمعات للفلسطينيين في موقع توزيع المساعدات بمحور نتساريم وسط قطاع غزة؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 38 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل وممتلكات الفلسطينيين في جباليا، وخان يونس، وأحياء شرق مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني جريح في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، احتجزت قوات الاحتلال جثمانه، وترافق ذلك مع اعتقال ثمانية فلسطينيين ومداهمة عدد من المنازل في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال مدينة رام الله، ونفّذت عمليات دهم وتجريف واسعة، اعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين.

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