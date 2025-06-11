زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.7 درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، عدة مناطق من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء حدوث خسائر.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 211 كيلومترًا في سلسلة جبال “هندوكش” شمال أفغانستان.

وشعر السكان بالزلزال في الخليج 365 الشمالية الغربية من باكستان بما في ذلك مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه المحاذي لأفغانستان.

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