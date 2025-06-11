سيل انتقادات من إدارة ترامب لحاكم كاليفورنيا..”أغرقنا بالمهاجرين”

بدوره، كتب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، على إكس: “الحزب الديمقراطي بأكمله ملتزم بمبدأ واحد فقط، ألا وهو إغراق كل مدينة أميركية بالمهاجرين”.

وفي تعليق آخر على إكس، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: “هذه وصفة نيوسوم الكلاسيكية.. إلقاء اللوم في فشله على ترامب.. أمر سخيف ومتوقع”.

وكان نيوسوم، انتقد ترامب، خلال خطاب موجز ألقاه، أمس، قائلا إنه “يفرض حصارا عسكريا” على لوس أنجلوس.

فيما أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، فرض حظر تجوّل ليلي على المدينة حيث تجري منذ أيام عدّة صدامات بين قوات الأمن ومحتجّين على سياسات ترامب بشأن الهجرة.

وقالت باس للصحافيين “لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل وسط لوس أنجلوس لوقف أعمال التخريب والنهب”.

كما أضافت “23 شركة تعرضت للنهب الليلة الماضية، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط المدينة، فسترون الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات”.

“أعداء أجانب”

أتى ذلك، بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الهجرة.

وبدأ الحظر بعيد إعلان ترامب أنّ لوس أنجلوس تتعرّض لاجتياح من قبل “أعداء أجانب”.

يذكر أن الرئيس الأميركي، كان اتخذ الاثنين الماضي، بعيد أيام من المواجهات الليلية بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين المعارضين لسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، قرارا استثنائيا بنشر 700 عنصر من المارينز، وألفي عنصر من الحرس الوطني.

وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال.