فياض اكد أهمية وجود اليونيفيل في الجنوب: نأسف لمحاولات البعض إعطاء أبعادًا غير موجودة لبعض الأحداث

دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض "بشدة الجريمة الصهيونية الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا، وأدّت إلى ‏استشهاد مواطن ونجله العسكري في الجيش ال​لبنان​ي، وإصابة الابن الآخر بجروح بالغة. وإذ نتقدّم ‏بأحرّ التعازي لذوي الشهيدين وقيادة الجيش اللبناني"، مؤكدا أن "هذا الاعتداء الإجرامي بحق مدنيين ‏عزّل، إنما يفضح الطبيعة العدوانية لهذا الكيان الذي لا يحتاج إلى ذرائع لتبرير جرائمه، وأن كل ‏المزاعم التي يسوقها حول أهداف عسكرية ما هي إلا أكاذيب واهية ليغطي حقيقته ككيان إرهابي ‏مجرم".

واكد أن "هذا الاستهداف المتكرّر للمدنيين يُعد خرقًا فاضحًا للسيادة ولقرار اتفاق إطلاق النار والمواثيق ‏والأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، ويحتّم على الدولة اللبنانية موقفًا حازمًا على المستويين ‏المحلي والدولي، اتجاه لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي لا طائل لدورها واستمرار ‏التعاون معها، ومن خلال رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي واستدعاء سفراء الدول ‏الضامنة للاتفاق للضغط على هذا العدو الغادر، ووضع حدّ لعدوانيته المتمادية والمدعومة بغطاء ‏أميركي سافر".‏

في هذا السياق، اكد فياض "ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتر يحصل بين أهالي الجنوب و​قوات اليونيفيل​ الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور الجيش اللبناني، في الوقت الذي لا يلمسون أثرًا لدور اليونيفيل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو الاسرائيلي لأراضي لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان ‏بالاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات الدولية وفقا لل​قرار 1701​.‏ على الرغم من ذلك نحن نتطلع إلى علاقة إيجابية بين الأهالي والقوات الدولية، حيث من المفترض ‏أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز".

وشدد على "أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع ‏الجيش اللبناني، وضمن دورها المحدد في منع الخروقات و​الاعتداءات الإسرائيلية​، ومساعدة الدولة ‏اللبنانية في بسط سيادتها".‏ وأسف "لمحاولات البعض إعطاء أبعادًا غير موجودة لبعض الأحداث، ندعو الجميع إلى تغليب ‏المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار".‏