أعلن اتحاد نقابات قطاع النقل البري عن تعليق التحرك في الشارع الذي كان مقرّرًا غدًا، عقب اجتماع عُقد في السراي الحكومي بحضور عدد من المعنيين.
وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل بسام طليس تعليق التحرك غدًا، قائلا أنّ "اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ الوعود".
من جهته، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى فرض ضرائب على الأملاك البحرية وتفعيل دور الجمارك، معتبرًا أن "تحسّن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة ينعكس إيجابًا على الكثير من الملفات، وخصوصًا أوضاع القطاع العام".
كانت هذه تفاصيل خبر طليس أعلن تعليق تحرك قطاع النقل البري المقرر غدا بعد وعود رسمية بدعم القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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