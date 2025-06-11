طليس أعلن تعليق تحرك قطاع النقل البري المقرر غدا بعد وعود رسمية بدعم القطاع

أعلن اتحاد نقابات قطاع النقل البري عن تعليق التحرك في الشارع الذي كان مقرّرًا غدًا، عقب اجتماع عُقد في السراي الحكومي بحضور عدد من المعنيين.

وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل بسام طليس تعليق التحرك غدًا، قائلا أنّ "اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ الوعود".

من جهته، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى فرض ضرائب على الأملاك البحرية وتفعيل دور الجمارك، معتبرًا أن "تحسّن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة ينعكس إيجابًا على الكثير من الملفات، وخصوصًا أوضاع القطاع العام".