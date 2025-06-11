وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "منحاز وسياسي"، واعتبر مشروع القرار الأميركي الأوروبي "غير منطقي". وأشار إسلامي إلى أن طهران ستتخذ مجموعة من الإجراءات فور صدور أي قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنتخذ مجموعة من الإجراءات فور صدور قرار ضدنا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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