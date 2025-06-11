وزیر الدفاع الإيراني: إذا فشلت المفاوضات وفرضت الحرب سنستهدف القواعد الأميركية وعلى الأميركيين مغادرة المنطقة

اشار وزیر الدفاع الإيراني، الى أن "إذا فشلت ال​مفاوضات​ وفرضت الحرب سنستهدف القواعد الأميركية وعلى الأميركيين مغادرة المنطقة". ولفت الى ان "يدنا العسكرية هي الطولى واختبرنا الأسبوع الماضي بنجاح صاروخا يحمل رأسا حربيا بوزن 2 طن"، مؤكدا ان "العدو سيتكبد خسائر كبيرة إذا فرض علينا الحرب". واكد اننا "لن نقبل بنقاش القضايا العسكرية في المفاوضات النووية ولا أحد يمتلك الإذن بذلك".

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