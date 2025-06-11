شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرحيم رئيساً لقطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحاب نبيلالأربعاء، 11 يونيو 2025 11:24 ص
أصدر الطيار أحمد عادل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف المحاسب أحمد عبد الرحيم بسيوني يوسف للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران.
يذكر أن المحاسب أحمد عبدالرحيم شغل عدة مناصب أخرها منصب رئيس الإدارات العامة للشئون المالية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
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