أبو الغيط رحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على بن غفير وسموتريش

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار "كل من بريطانيا وأوستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنروج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية هما ايتمار بن غفير وبتسائيل سموتريش، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة".

واعتبر ان "هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف، ورسخوا من نهج استهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب".

وأكد أن "فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون حكوميون بالغو التطرف، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة".

ورأى أن " قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة".