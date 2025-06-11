الشرق القطرية: محاولات إسرائيلية لضرب وحدة الموقف بين الدوحة وواشنطن

أفادت صحيفة "الشرق" ال​قطر​ية بأنه في الوقت الذي تواصل فيه قطر جهودها بالتعاون مع الولايات المتحدة، للوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة في قطاع ​غزة​، تظهر على السطح محاولات خبيثة تهدف إلى ضرب الثقة المتبادلة بين الجهات الراعية للسلام، من خلال نشر معلومات مفبركة وترويج مزاعم كاذبة، بهدف صرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية للممارسات الإسرائيلية في غزة، والتي كشفت عنها التقارير الدولية خلال الأسبوع الماضي.

واعتبرت أن هذه المحاولات المتعمدة تهدف لتقويض الجهود الدبلوماسية، وضرب وحدة الموقف بين الدوحة وواشنطن. ويعيد ذلك إلى الأذهان أساليب مألوفة استخدمها معارضو السلام في الماضي لتشويه سمعة كل من يشارك في الجهود السلمية أو يعبّر عن رفضه لاستمرار الحرب.

وأكدت أن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تتسم بالثبات والتعاون الوثيق في ملفات إقليمية حساسة، ولن تنجح محاولات التضليل الإعلامي في زعزعتها. وعلى العكس من ذلك، تؤكد هذه الأحداث الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين من أجل حماية مسار التفاوض من محاولات التخريب.

وشددت على أن هذه المساعي لن تُفلح، وستظل دولة قطر متمسكة بدورها كوسيط نزيه، يعمل من أجل إنهاء معاناة الأبرياء وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.