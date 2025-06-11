يسرائيل هيوم: نتانياهو يضغط على الحريديم لثنيهم عن دعم قانون حل الكنيست

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ يمارس ضغوطًا كبيرة على الحريديم لمنعهم من تأييد قانون حل الكنيست المقرر طرحه اليوم.

وبحسب المصادر، قال نتانياهو للحريديم إنّ "الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني"، في محاولة لإقناعهم بعدم دعم حل الكنيست في هذه المرحلة.