سي إن إن عن الشرطة في لوس أنجلس: اعتقلنا ما لا يقل عن 378 شخصا خلال الأيام الأربعة الماضية

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن شرطة لوس أنجلس، بأنها بدأت تنفيذ ​اعتقالات​ جماعية بحق محتجين في منطقة وصفتها بـ"التجمع غير القانوني".

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت ما لا يقل عن 378 شخصًا خلال الأيام الأربعة الماضية، في إطار تعاملها مع الاحتجاجات المستمرة.