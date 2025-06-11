أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن شرطة لوس أنجلس، بأنها بدأت تنفيذ اعتقالات جماعية بحق محتجين في منطقة وصفتها بـ"التجمع غير القانوني".
وأضافت الشرطة أنها اعتقلت ما لا يقل عن 378 شخصًا خلال الأيام الأربعة الماضية، في إطار تعاملها مع الاحتجاجات المستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن الشرطة في لوس أنجلس: اعتقلنا ما لا يقل عن 378 شخصا خلال الأيام الأربعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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