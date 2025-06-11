في صحف اليوم: السلطات اللبنانية اعتقلت يمنياً زوّد الموساد بمعلومات عن الحوثيين

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على مواطن يمني، بشبهة التعامل مع "​الموساد​" وتزويده بمعلومات عن نشاط ​الحوثيين​ في اليمن وفي لبنان.

وكشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من التابعية اليمنية في بيروت، الأسبوع الماضي، بشبهة التعامل مع "الموساد". وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص، مشيراً إلى أن الموقوف "وصل إلى بيروت قبل شهرين، وأقام في أحد فنادق العاصمة، ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقرّ السفارة اليمنية في بيروت، ومقابلة السفير اليمني من أجل الحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم".

وقال المصدر القضائي: "حاول حراس السفارة التابعون لجهاز أمن السفارات في قوى ​الأمن اللبناني​ منعه من الدخول؛ لأن اسمه غير مسجّل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم على شتم العناصر وإهانتهم لفظياً، عندها جرى احتجازه ومصادرة جواله، ليتبيّن أنه على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فجرت مخابرة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه".

وأفاد المصدر القضائي بأن الشخص الموقوف "اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن، كونه من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلّفه الموساد جمع معلومات حول وجود قادة حوثيين في لبنان".