أكد حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم أنّ الولاية ستواصل الدفاع عن جميع سكانها، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أنّ إمكانية خطف بعض الأشخاص من الشوارع دون مذكرات توقيف، فقط بناءً على الشك أو لون البشرة، تعني أنّ أحدًا لن يكون آمنًا.
وأضاف أن الأنظمة السلطوية تبدأ باستهداف الأشخاص الأضعف، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، لافتًا إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومناصريه يعتمدون على إثارة الانقسام لأنها تتيح لهم تعزيز سلطتهم وممارسة المزيد من السيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم كاليفورنيا: ترامب وأنصاره يستغلون الانقسام لتعزيز سلطتهم وسنواصل الدفاع عن جميع السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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