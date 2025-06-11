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ماسك: أندم على بعض منشوراتي عن ترامب الأسبوع الماضي

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ماسك: أندم على بعض منشوراتي عن ترامب الأسبوع الماضي

اشار الملياردير الأميركي ​​إيلون ماسك​ في تصريح، الى انني "أندم على بعض منشوراتي عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب

الأسبوع الماضي"، معتبرا انها تجاوزت الحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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