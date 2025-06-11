ماسك: أندم على بعض منشوراتي عن ترامب الأسبوع الماضي

اشار الملياردير الأميركي ​​إيلون ماسك​ في تصريح، الى انني "أندم على بعض منشوراتي عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي"، معتبرا انها تجاوزت الحد.

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