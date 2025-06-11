الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب كثيف وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا، وانخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".

واشارت الى ان "يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية (لتصبح اعلى من معدلاتها القصوى بحدود ال5 درجات في الداخل ) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر ، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من يوم الأحد".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".

وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة وتبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل".

واضافت ان "طقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة أحيانا".