النشرة: انسحاب القوة الإسرائيلية التي توغلت شرق بلدة بليدا صباح اليوم

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "​انسحاب​ القوة الإسرائيلية التي توغلت شرق بلدة بليدا صباح اليوم". وصباح اليوم، تجاوز اكثر من 50 جنديا اسرائيليا الخط الازرق في منطقة "بئر شعيب" شرق بلدة بليدا برفقة جرافتين وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي ازال فيه الجيش ال​لبنان​ي الخرق السابق.

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