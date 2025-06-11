كرامي بحثت مع سفير قطر تعزيز التعاون التربوي واستقبلت وفدا من "الجنان" و"أم النور"

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مع سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وعبرت عن "الاستعداد للعمل المشترك والتعاون في كل ما يخدم المتعلمين في البلدين".

من جهته، عبّر سفير قطر عن "اهتمامه بتسريع معادلات الشهادات للطلاب القطريين الذين يرغبون بالدراسة في الجامعات اللبنانية"، كاشفا عن "وجود رغبة لدى آلاف الطلاب للدراسة في لبنان".

ثم تناول البحث "تعزيز التعاون التربوي والجامعي بين لبنان ودولة قطر، ووضع مذكرة تفاهم وتبادل خبرات، تشمل الاستعانة بأساتذة من التعليم الرسمي بالاضافة إلى التعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء في مجال التدريب المستمر لأفراد الهيئة التعليمية، والمساعدة في بناء القدرات لبرامج تدريبية مكثفة".

في سياق اخر، اجتمعت كرامي ايضا مع وفد من جامعة الجنان برئاسة سالم يكن، واطلعت من الوفد على اختصاصات الجامعة وانشطتها وبرامجها وعلى الملفات التابعة لها والتي تطلب تسريع البت بها في الوزارة.

كما استقبلت وفد جمعية "أم النور"، وتناول البحث رسالة الجمعية في ​الوقاية من الإدمان​، واستقبال المدمنين وتأمين معالجتهم بالتعاون مع أفضل المختصين، وجعل العديد منهم رسل توعية لجيل الشباب ليبتعد عن الإدمان ويرسم لنفسه طريقا صحيا وصحيحا، كما كان بحث في التشبيك مع الوزارات المعنية ببرامج الجمعية وخصوصا وزارة التربية حيث يمكن التعاون لتعميم التوعية وحماية الشباب من آفة الإدمان".