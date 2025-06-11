بري: لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء "اليونيفيل" في بلداتهم

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "النهار"، الى أن "لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء "​اليونيفيل​" في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978".

واوضح أن "أي ديبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب".

وردا على سؤال حول الإشكالات الأخيرة مع الأهالي في أكثر من بلدة، اعتبر بري أن "هذه الإشكالات تحصل بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ولا يعترض الحزب على عملها، ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".