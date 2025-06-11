يعقوب: سقوط منظومة القيم هو أخطر ما يتعرض له لبنان إعلامياً

اعتبر رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له أن "مواطناً جنوبياً انتهكت قوات اليونيفيل ملكيّته الخاصة دون وجود الجيش اللبناني، فكانت ردّة فعله بصفعةٍ أشعلت شهامة السياديين".

وأضاف: "في المقابل، تصدّر خبر الاعتداء على الشيخ ياسر عودة كل المواقع الإخبارية، رغم أن الصفعة الأولى غير مفيدة وربما يستغلها العدو، فيما الاعتداء على الشيخ عودة مرفوض ومُستنكر".

وتابع يعقوب: "أما استشهاد عسكري وجرح والده وتكرار الاعتداءات الصهيونية وسقوط شهداء، فللأسف، بات خبراً عادياً. كما أن عدم الاستنكار الوطني لقصف الضاحية وتهجير 610 عائلات ظلماً من قبل العدو الإسرائيلي، دون انتظار نتائج تحقيقات الجيش الذي لم يجد أثراً لسلاح، يُعَدّ حدثاً عادياً كذلك".

وختم يعقوب بالقول: "الحقيقة أن أخطر ما يتعرض له لبنان إعلامياً هو سقوط منظومة القيم".