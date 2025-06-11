علمت صحيفة "الجمهورية"، انّ "اتصالات حثيثة تجري بين المرجعيات والإدارات المختصة تحضيراً لجلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد غد الجمعة او الاثنين المقبل كحدّ أقصى، سيتمّ خلالها إجراء ال​تعيينات​ الديبلوماسية واستكمال التعيينات المالية، خصوصاً انّ التحضيرات في شأنها قطعت شوطاً طويلاً".

كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: جلسة قريبة للحكومة سيتمّ خلالها إجراء التعيينات الدبلوماسية واستكمال التعيينات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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