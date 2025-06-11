افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "اكثر من 50 جنديا اسرائيليا تجاوزوا الخط الازرق في منطقة "بئر شعيب" شرق بلدة بليدا برفقة جرافتين، وباشروا بعملية تجريف في المكان نفسه الذي ازال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اكثر من 50 جنديا اسرائيليا تجاوزوا الخط الازرق بمنطقة بئر شعيب برفقة جرافتين وباشروا بعملية التجريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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