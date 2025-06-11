شينخوا: الصين وأفريقيا تشهدان نموا تجاريا سريعا على مدى السنوات الـ25 الماضية

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا شهد حيوية قوية، مع زيادة سريعة في حجم التجارة على مدى السنوات الـ25 الماضية، حسبما أفادت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك.

وأوضحت أن إجمالي واردات وصادرات الصين مع الدول الأفريقية ارتفع من أقل من 100 مليار يوان (حوالي 13.9 مليار دولار أميركي) في عام 2000 إلى 2.1 تريليون يوان في عام 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ 14.2 في المئة، وفقا للهيئة.

وأشارت إلى أن البيانات صدرت قبيل انطلاق الدورة الرابعة من المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني-الأفريقي، المقرر عقدها خلال الفترة ما بين يومي 12 و15 حزيران الحالي في مدينة تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين.

وفي اليوم نفسه، أصدرت الهيئة العامة للجمارك أيضا مؤشر ​التجارة بين الصين وأفريقيا​ لعام 2024، والذي شهد قفزة كبيرة من 100 نقطة في عام 2000 إلى 1056.53 نقطة في عام 2024.

وتواصل الصين احتفاظها بمكانة أكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 16 عاما متتالية حتى نهاية عام 2024، وسط استمرار في نمو التجارة الثنائية حتى عام 2025.

ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية نحو 963.21 مليار يوان، بزيادة سنوية بلغت 12.4 في المئة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.