شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس النواب 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد عام 2025 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، بعد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قوانين الانتخابات النيابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن موعد الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة والمنشورة فى الجريدة الرسمية، يستعرض ”الخليج 365” المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب، والتى جاءت كالتالي:

*طلب الترشح لمجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى ومجموعة من المستندات الرسمية التى تؤكد استيفاء الشروط القانونية.

*بيان السيرة الذاتية، والذى يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

*صحيفة الحالة الجنائية التى توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

*بيان الانتماء السياسى لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

*إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

*شهادة المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

*شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانونى منها.

*إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

*حساب شخصى فى أحد البنوك المصرية.

*كشف طبى صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

*المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.